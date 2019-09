Spiropali i përvishet Metës: Ai është pjesë e një skenari për destabilizimin e Shqipërisë!

Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, deklaron se presidenti Meta, ka shkelur me të dyja këmbët Kushtetutën, si dhe shton se ka qenë pjesë e një skenari për destabilizimin e Shqipërisë.

E ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, Spiropali u pyet nëse ka mazhoranca një emër të ri për zëvendësimin e Metës, pas nisjes së procedurave për shkarkimin e tij. Ajo u përgjigj se në fillim do të bëhet hetimi përkatës në Komisionin Hetimor Parlamentar.

“Ne nuk rendim për të shkelur afatet, nuk e kemi diskutuar emrin e ri, nuk jemi në atë fazë. Aktualisht është ngritur komisioni për hetimin e dekreteve të Presidentit, do vazhdojë procesi i hetimit dhe Parlamenti do votojë. Pastaj, i takon Gjykatës Kushtetuese të vendosë, por për ne është shumë e qartë se Meta e ka shkelur Kushtetutën me të dyja këmbët dhe ka qenë pjesë e një skenari për të destabilizuar Shqipërinë. Nuk ka përfaqësuar interesin e popullit në asnjë çast”, tha Spiropali.