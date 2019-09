Ish-partnerja e Stresit së fundmi ka bërë një deklaratë , e cila tregon përfundimisht shkëputjen nga reperi.

Fansat e kanë pyetur Keisin në Instagram nëse do të rikthehet në Shqipëri dhe Keisi ka treguar se e ardhmja e saj është Kanadaja dhe me Shqipërinë nuk përshtatet dot.“E ardhmja ime është Kanadaja. Jam rritur këtu nuk mund të përshtatem dot me jetesën në Shqipëri”, shprehet ajo.