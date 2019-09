Moti, nis rënia graduale e temperaturave

Gadishulli ballkanik po ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore relativsht të freskëta veriperëndimore të cilat do të kushtëzojnë në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë rënie graduale të temperaturave.

E martë, 3 shtator 2019

Sot moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare , ku nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve të shiut të izlolura në zonën qëndrore. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi maksimale 8-10 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me lartësi vale 0,5–1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 16/30°C

Zonat e ulëta 19/34°C

Zonat bregdetare 21/31°C

Kosova për sot: Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Temperaturat do të regjistrojnë vlera nga 15°C në mëngjes deri në 31°C gradë Celcius në mesditë.