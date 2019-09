Mobilizohet kampi blu, zbulohet një pjesë e axhendës

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të mbledhë pasditen e sotme, në orën 18:00, gjithë të deleguarit e PD në qarqe.

Ndërkohë, të enjten në orën 13:00, kreu i demokratëve ka thirrur në një takim kryetarët e partive aleate.

Këto takime të njëpasnjëshme të opozitës vijnë me nisjen e sesionit të ri parlamentar. Siç dihet tashmë, PD dhe LSI i dogjën mandatet në Shkurt dhe kanë zhvilluar beteja të ashpra kundër qeverisë me 10 protesta kombëtare dhe disa të tjera lokale.

Ende nuk ka të dhëna nëse PD dhe partitë aleate do ti kthehen protestave kombëtare, apo do të ndiqet një tjeter linjë kundër qeverisë Rama.

Pak ditë më parë, Basha do të deklaronte: “Një gjë është e sigurt, opozita dhe PD janë të vendosura në qëllimin që i kanë vënë vetes prej ditës së parë, ti shërbejnë qytetarëve dhe jo zgjidhjeve artificiale për karriget tona dhe pushtetin tonë, por do të vijë mes garancive që do pengojnë cdo qeveri të ardhshme të bjerë në të njëjtin batak”.