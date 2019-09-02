Turistja e huaj humb jetën në plazhin e Golemit
Lajmifundit / 2 Shtator 2019, 16:16
Aktualitet
Një shtetase e moshuar nga Republika Çeke ka ndërruar jetë në plazhin e Golemit. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 15:40, në Golem.
Identiteti i gruas nuk bëhet ende i ditur, ndërkohë që dyshohet se shkaku i vdekjes mund të ketë ardhur si pasojë e arrestit kardiak.
Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.
Kjoe shte turistja e dyte qe humb jeten ne Shqiperi brenda pak ditesh pas asaj nga Izraeli e cila u aksidentua rende me gjithe te shoqin ne Elbasan tri dite me pare.