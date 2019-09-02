LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Turistja e huaj humb jetën në plazhin e Golemit

Lajmifundit / 2 Shtator 2019, 16:16
Aktualitet

Një shtetase e moshuar nga Republika Çeke ka ndërruar jetë në plazhin e Golemit. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 15:40, në Golem.

Identiteti i gruas nuk bëhet ende i ditur, ndërkohë që dyshohet se shkaku i vdekjes mund të ketë ardhur si pasojë e arrestit kardiak.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Kjoe shte turistja e dyte qe humb jeten ne Shqiperi brenda pak ditesh pas asaj nga Izraeli e cila u aksidentua rende me gjithe te shoqin ne Elbasan tri dite me pare.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion