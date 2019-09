Taulant Balla: Në zgjedhjet e 2021 do të garantohet vota e emigrantëve

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, teksa ka folur për reformën zgjedhore, u shpreh se Shqipëria vijon të mbetet një vend ku nuk garantohet vota e emigrantëve.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në “News 24”, Balla njoftoi se në zgjedhjet e 2021, PS do të bëjë gjithçka është e mundur që të garantohet vota e emigrantëve shqiptarë.

“Në fillim të shtatorit, mblidhet parlamenti. Reforma zgjedhore është shumë e rëndësishme dhe ne duam që ta përfundojmë këtë reformë shumë të rëndësishme. Ky sezon vjen me mision të ri. Më 2021 ne do të garantojmë votën për shqiptarët që jetojnë jashtë. Do të kemi parasysh edhe rekomandimet e OSBE-ODIHR.

Kuvendi do të vijojë punën për reformën në drejtësi. Janë disa reforma, ajo zgjedhore, në drejtësi etj që ne duam t’i bëjmë. Unë shpresoj që edhe opozita të marrë pjesë për një reformë zgjedhore. Shpresoj që opozita të marrë përgjegjësinë që i takojnë”, deklaroi numri 2 i PS-së.