Sirena e jetës reale quhet Margaux dhe është 19 vjeç

Margaux Maes, 19 vjeç, mbante një bisht sirene me ngjyra të ndezura ndërsa zhytej në ujin kristal të pastër për ‘tu spërkatur’ nga rrezet në perëndimin e diellit.

Imazhet mahnitëse u morën nga fotografja nënujore e Margaux Maes, Ellen Cuylaerts, në brigjet e ishujve Kajman

Ellen, 46 vjeç, me origjinë nga Belgjika, tha: ‘Shumë afër vendit ku jetojmë është Sandbar, një copë rërë e cekët, e cila është e pasur me elemente të ndryshme dhe madje edhe me shkëmbinj’.

Magaux Maes pëlqen të notojë në oqean me një bisht sirene. Ajo tërheq gjithmonë njerëzit dhe bisedon me ta për atë që mundemi të bëjmë për të mbajtur oqeanet e shëndetshëm’.

‘Si familje, ne kalojmë shumë kohë në ujë. Atyre u pëlqen të qëndrojnë pranë meje dhe gjithmonë do të afrohen për një selfie. Ne e duam Sandbar-un, është një vend unik dhe jemi mjaft me fat që jetojmë pranë tij’, tha Margaux.