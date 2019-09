Ruçi shpall objektivat: Dora e Kuvendit e shtrirë për opozitën

Në fjalën e tij të mbajtur para deputetëve, kryeparlamentari Gramoz Ruçi, shpalli objektivat e sesioni të ri parlamentar.

Ruçi deklaroi se do të vijojë çuarjen përpara të Reformës në Drejtësi, teksa tha se prioritet do të jetë edhe përmbyllja e Reformës Zgjedhore. Më tej, ai theksoi se dora e shumicës është e shtrirë për opozitën si brenda Kuvendit ashtu edhe asaj, që aktualisht vijon betejën jashtë mureve të Kuvendit.

“Rekomandimi i komisionit për çeljen e negociatave është produkt i arritjeve, në mbledhjen e këshillit në Tetor shkojmë me sigurinë e plotësimit të këtyre detyrave. Dëshira e të gjithë shqiptarëve është çelja e negociatave. Ne duhet ta përdorim këtë fillim sesioni për të kompensuar atë që nuk bëmë mirë në sesionin e kaluar.

Prandaj prioriteti i parë do të jetë përmbyllja e reformës zgjedhore. Do të jetë një produkt konsensual i Kuvendit duke përfshirë edhe opozitën jashtë parlamentare. Dora e shtrirë e Kuvendit nuk është mëshirë. Mbrojtja e Kushtetutës është garancia e Shqipërisë së nesërme. Reforma në drejtësi do të vijojë duke filluar me ngritjen e institucionet e reja. Gjykata Kushtetuese dhe ILD do të bëhen funksionale shumë shpejt”, u shpreh ai.