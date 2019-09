E larguan nga ekrani, i mbyllën emisionin, Adi Krasta reagon për herë të parë

Mbyllja e emisionit te Adi Krastes ne News24 eshte percjelle me kritika pas nje sezoni ku ai ishte tejet kritik me qeverine.

Megjithate pavaresisht vemendjes mediatike qe shoqeroi largimin e tij Adi Krasta nuk ka pasur asnje reagim.

Por se fundi ai ka publikuar me rrjetet sociale nje foto qe flet vete dhe qe shpjegon me se miri situaten qe po ndodh me largimin e tij nga ekrani.

Krasta le te kuptohet se po e pengojne kominikimin e tij me shikuesin por pavaresisht pengesave ai qendron ne ekran.