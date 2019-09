Balla për shkarkimin e Metës: Presidenti ka shkelur ligjin

Kryetari i Grupit Parlamentar i PS-së, Taulant Balla, ka folur rreth punës së Komisionit Hetimor, i cili po heton veprimet e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, për zhdekretimin e datës 30 qershor për zhvillimin e zgjedhjeve vendore.

I ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, Balla deklaroi se Meta ka thyer ligjin, teksa bëri apel që Komisioni Hetimor të hetojë i pandikuar nga presionet politike të mundshme.

“Qasja jonë ka qenë në respekt ndaj ligjit. Për PS të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. As unë dhe askush tjetër nuk duhet t’i paraprijë asaj që do të bëjë komisioni hetimor, i cili duhet të bëjë një hetim të pandikuar nga politika. Ai më pas do të konstatojë shkelje ose jo, por unë jam i mendimit se ai ka shkelur ligjin”, tha Balla.