Pas mbylljes së emisionit, Adi Krasta merr ofertën publike nga pronari i një televizioni

Gazetari Berat Buzhala i ka bërë një ofertë publike moderatorit shqiptar, Adi Krasta që të shkojë në Kosovë dhe të realizojë emisionin e tij pas mbylljes së emisionit të tij në një televizon shqiptar.

Duke e konsideruar qeverinë shqiptare si “spastruese e mediave nga elementet e padëshiruara për regjimin”, Buzhala e fton Krastën që të pranojë ofertën e tij për të drejtuar emisionin e tij në kanalin televiziv që është në pronësi të gazetarit kosovar.

“T7 nuk eshte nje televizion qe i ka miliona euro te hyra. Mirepo une jam i gatshem, me kenaqesine me te madhe t’i ofroje Krastes bashkepunim, pa friken qe dikush nje dite do te na ndaje 🙂”, shkruan Buzhala.

Reagimi i plotë i Berat Buzhalës:

Se ne cfare drejtimi po shkon Shqiperia, se ne cfare derexhe ka ra ky shtet, vetem hidhjani nje sy fushates se spastrimit te mediave nga elementet e padeshiruar per regjimin.

Viktima e fundit e bashkepunimit pushtet -oligarki eshte Adi Krasta. Ate Edi Rama vendosi ta le pa pune, duke e dergu ne vendin e tij nje poltron te ketij profesioni, te komprometuar ne cdo sfere te tij.

Toleranca e pushtetit ndaj mediave eshte barometri me i mire per matjen e demokracise ne nje shtet. Ne Shqiperi tashme nuk ka televizione te pavarura. Ka tek tuk ndonje emision debatues, ku deri ne njefar mase lejohen te thuhen disa probleme te pushtetit, por nuk ka televizione qe guxojne t’i dalin qeverise perpara e te mos ndeshkohen.

Krasta eshte fantastik. E kam adhuruar qysh kur kam qene i ri, ne te 20’tat e mia. Lucid, i mprehte, me kulture te gjere, me referenca te forta anglosaksone si pak kush ne Shqiperi, me ironi dhe cinizem mbreselenes, i artikuluar si asnje prej nesh. Mirepo Edi Rames nuk i pelqen. Nese nuk i pelqen Edit, nuk ka se si t’i pelqej as oligarkut injorant, i cili tash ne kusuritje e siper me Ramen e zhvate ndonje tender.

T7 nuk eshte nje televizion qe i ka miliona euro te hyra. Mirepo une jam i gatshem, me kenaqesine me te madhe t’i ofroje Krastes bashkepunim, pa friken qe dikush nje dite do te na ndaje 🙂.

Adi, hajde ne Kosove. Edhe ashtu ketu qytetaret te dojne shume ❤️.

Kompania ku une punoj nuk ka pronar, ne menyren qysh shqiptaret e kuptojne pronarin. Ketu ka shoke dhe shoqe.