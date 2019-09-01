Historia e rrallë e prostitutës shqiptare, si u kap për herë të dytë nga policia me emër tjetër në Itali
Ndodh edhe kështu. Të martohesh, të ndryshosh mbiemrin, për tu kthyer të punosh si prostitutë. Kjo është historia e Zamira Gegës, që ishte dëbuar njëherë nga vendi fqinjë, Italia, pasi u kap në flagrancë duke ushtruar zanatin më të vjetër në botë. Por atë nuk e ndali dëbimi i parë. U rikthye sërish në Itali duke rrezikuar dhe u kap sërisht. Bëhet fjalë për një vajzë të re shqiptare, për të cilën shkruajnë sot mediat italiane.
Mbrëmjen e vonë të së premtes (30 gusht), ajo u ndalua në perëndim të Vicenza, nga policia, në kryqëzimin me Via Rossini. Por në muajin maj, ajo ishte dëbuar një herë nga Italia.
Vajza e re, sic shkruajnë mediat, ishte kthyer në vendlindje ku u martua, duke marrë një mbiemër të ri dhe duke ndryshuar pasaportën.
Me mjetin e ri tëq identifikimit ajo u kthye në Itali, duke nisur përsëri si prostitutë në qytetin ku më parë ushtronte aktivitetin, por u njoh nga policia.
Dhe kështu mbrëmë, teksa ushtronin kontrolle në rrugë, policia e pikasi vajzën dhe e shoqëroi në komisariat për kontrolle të mëtejshme. Krahasimi me bazën e të dhënave të gjurmëve të gishtërinjve konfirmoi identitetin e saj dhe kështu u bë arrestimi i saj. tani zamirës i duhet një burrë i dytë nëse do të vazhdojë të fitojë para me po të njëtin zanat.