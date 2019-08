Zbulohet qyteti ku do të mbahet “Eurovision 2020″

Roterdam është zgjedhur si qyteti mikëpritës ku do të mbahet Eurovisioni pas një gare të ngushtë me qytetin jugor Holandez, Maastricht.

Konkursi do të mbahet të martën më datë 12 maj, të enjten më datë 14 maj dhe të shtunën më 16 maj 2020.

Pesë qytete holandeze konkurruan për të pritur eventin më të madh në botë të muzikës live.

Duke iu drejtuar vendimit të vështirë midis Maastricht dhe Roterdamit, Jon Ola Sand, Mbikëqyrësi Ekzekutiv i EBU për Eurovisionin, tha:

“Rotterdam ka treguar entuziazëm dhe angazhim fantastik dhe ka lehtësitë e duhura për të mirëpritur delegacione nga mbi 40 vende majin e ardhshëm. Ne mezi presim të punojmë me Roterdamin dhe NPO, NOS dhe AVROTROS në një Konkurrencë të Pabesueshme të Këngëve të Eurovizionit në një qytet të mrekullueshëm vitin e ardhshëm”.

Ishte fituesi i “Eurovizionit 2019”, Duncan Laurence, që pati nderin të jepte lajmin me një video: