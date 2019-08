Ngjarjet e rënda në vend, Paloka: Kronika e zezë plot me miq të Edi Ramës

Ish-deputeti i PD Edi Paloka ka akuzuar kryeministrin Edi Rama ne lidhje me ngjarjet e renda qe po ndodhin ne vend.

Postimi i Palokes: Kronika e zeze si database e “rilindjes”. Ne cdo lajm lexon CV e nje bashkepuntori te Rames!

Eshte e pamundur te ndjekesh kroniken e zeze e mos shohesh Ramen! Cdo dite e ne cdo lajm do kete o nje deputet, o nje kryebashkiak o nje funksionar te larte te Rames …

Sot, pershembull, eshte arrestuar nje perdhunues (nje te tille Edvini e emeroi kryetar bashkie); nje hajdut shtepish (Rama e kishte nje ne listen e deputeteve); nje trafikant femrash (edhe kete kategori Edi Rama e beri deputet).

Nese sot do te ndodhe ndonje vrasje (siç kane ndodhur rendom kete muaj) , do kapej ne vendet fqinj dhe ndonje trafikant droge ( se ne Shqiperi , Lleshi kap fshataret) lista e bashkepunetoreve politike te Rames do te behej e plote.

Ai nuk ka jete politike pa krimin. Jane bashke ne rrembimin dhe ushtrimin e pushtetin . Pushteti dhe parate e zeza jane nyja gordiane qe mban lidhur Ramen dhe krimin . Kjo nyje duhet keputur dhe do keputet perndryshe fatkeqesite nuk do rreshtin per shqiptaret.