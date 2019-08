Kapet tutori 37-vjeçar nga Shkodra, i shpallur në kërkim nga Interpoli

Paraditen e sotme është vendosur në pranga, 37-vjeçari nga Shkodra, i dënuar nga drejtësia italiane për “Shfrytëzim prostitucioni”. Ky person ka qënë I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga ku Policia e Shtetit në bashkëpunim me Interpolin, kanë bërë të mundur arrestimin e tij. Shtetasi A.D., për një periudhë 2 vjeçare, nga 01.01.2012 deri 18.01.2014, në bashkëpunim me persona të tjerë, ka shfrytëzuar femra me qëllim prostitucioni, duke përdorur dhe dhunë.

Njoftimi I policisë

Një tjetër person në kërkim ndërkombëtar ka rënë në pragat e Policisë

Kapet 37-vjeçari i dënuar nga drejtësia italiane me 6 vite burg për “Shfrytëzim prostitucioni”.

Operacioni nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Departamenti i Policisë Kriminale dhe Interpol Tirana.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale dhe Zyra Qendrore Kombëtare Interpol Tirana, në vijim të operacioneve për kapjen e personave në kërkim kombëtar e ndërkombatër, pas informacioneve të marra në rrugë operative, kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin, për llogari të autoriteteve gjyqësore italiane, e shtetasit A. D., 37 vjeç, banues në Shkodër.

Gjithashtu, ky shtetas gjatë kohës së qëndrimit në Itali ka përdorur pasaporta të falsifikuara.

Gjykata e Apelit Milano/ Itali e ka dënuar me 6 vjet burg për kryerjen e veprave penale “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Falsifikim i pasaportave”, parashikuar nga Kodi Penal Italian.

Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën po vijon punën për plotësimin e proceduarave me qëllim ekstradimin e 37-vjeçarit drejt Italisë.