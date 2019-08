Eduart Ndocaj i kthehet keq Erik Fullanit: K…që fshin djersët me eurot e vjedhura nga babai

Ish-deputeti Eduard Ndocaj publikoi një postim në profilin e tij në rrjetet sociale kunder Erik Fullanit, djalit te ish-Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. “Kaubojsi” e quajti Erikun “këlysh që fshin djersën me lekë të vjedhura”.

Ndocaj shkruan:

Ju besohet mua jo, ky eshte numri i djalit Fullanit qe pasi kan vjedh si familie edhe leket mia families time dhe njerezve te mi ne banken e Shqiperise (jo te Fullanit), nje perqindje te pakten, po ka kurajo te telefonoje dhe te trashi zanin ky njeri i pa vler e i pa shpres , te intimidoje (te pakten u mundu) nje ish deputet te rrepublikes se shqiperis , sekretarin e pergjitheshem te ADK dhe nje Mirditore qe dheg jerganin per nje plesht. Un shpresoj qe ai te rreflektoje se as me trimeri as me kercenim sja del as ti djalosh as rraca jote jan mundu trima mat mdhoj se ti eshte mundu Edi Ram , eshte mundu Ilir Meta e shum klysh bastaresh te tjere . Drejtesi do ju terheki zvarre Fullanin e cdo hajdut e kriminel e trathtare qe kan vjedh e shkatrru ekonomin e shqiperise te ardhmen e rinise se ndershem ne keto 29 vite.

Ndërkohë në një postim tjetër, Ndocaj thotë se Erik Fullanin kur ishte i vogël, shokët e thërrisnin b*le.

Ndocaj shton:

Ky klyshi Fullani qe fshin djerset me parat tona dhe han buken e mekatit te jatit ishe Governaori bankes shqiperise , nje hajdut ordiner bashke me bashkshorten qe ishte gjukatse nje e korruptuar ku vetingu e skualifikoj , dhe qe nzori Ilir Meten te pafajshem kur u kap me bllok ne dore duke vjedh shqiptaret, dhe u vrane 4 djem nenash me 21 janare nje nder ato edhe vllaie e miku im Aleks Nika, ky klyshi bastard qe tentoj te bahet trim duke me telefonuar qe pse merrem me keto parazita te shiqerus qe i duhen prer veshet per kete qe te dallohet rraca qelbur , Kete trimin un e njiho qekur ishte qyrroshi i vogel dhe shoket e ti e thrrasin me pseodonimin e frikshem BOLE, po po BOLE e therrasin.