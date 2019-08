Stresi tregon namin që ka lënë e dashura e tij nga xhelozia

Stresi është një ndër reperët më të pëlqyer në tregun muzikor shqiptar dhe koncertet e tij janë të shumta.

Në çdo vend ku është i ftuar, ai arrin të mbushë sallën plot dhe një pjesë e mirë e të pranishmëve janë femra.

Sigurisht që çdo vajzë që do e kishte atë të dashur do të ndihej xheloze dhe për ta ‘kontrolluar’ do të zgjidhte mënyra të ndryshme.

Një nga mënyrat, e ka zbuluar edhe vetë Stresi në një intervistë të dhënë së fundmi për emisionin “Bukë me vete”.

Reperi ka treguar se teksa ka qenë në një club nate ka kapur një vajzë spiune, të cilën e kishte vënë e dashura e tij.

“Më ka ndodhur që kur më ka pyetur e dashura se ku je, unë i kam thënë në shtëpi dhe më pas ajo më ka çuar foton time në club. Më pas me anë të fotos unë dallova këndin nga ku ishte bërë dhe i shkova vajzës në tavolinë. Aty ajo që më spiunoi ishte ulur me pesë vajza të tjera në tavolinë”, shprehet Stresi.