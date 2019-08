Kampingu në Jalë, Braimllari falenderon LRI-në: Vazhdon traditën, promovon frymën e bashkëpunimit

Ish-deputeti i LSI Endrit Brahimllari, me anë të një postimi në Facebook, ka falënderuar Floida Kërpaçin dhe gjithë LRI-në për aktivitetin e mrekullueshëm që ata kanë realizuar në jug të vendit.

Sipas sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, LRI e vijon traditën fantastike, duke promovuar solidaritetin, frymën e bashkëpunimit dhe energjinë elektrike.

Postimi i plotë i Endrit Brahimllarit:

Faleminderit Floida dhe ekipit te LRI-se per suprizen emocionuese.

Tradita vazhdon brenda LRI-se.

Levizja Rinore per Integrim cdo dite e me shume forcohet dhe rritet ne pergjegjesi perballe angazhimit per ti sherbyer rinise.

Pergjegjesia e gjithsecilit nga ne per shoket jo vetem te forumit por ne te gjithe shoqerine u kultivua brenda Levizjes Socialiste per Integrim.

LSI kultivoi tek ne pergjegjesine, solidaritetin, frymen e bashkepunimit dhe energjine pozitive.

Levizja Socialiste per Integrim ka miresi, ka solidarit, pozitivitet. Kjo misherohet mese miri tek organizata me e mire dhe me e forte Rinore tek Levizja Rinore per Integrim. Tek ky ekip i fantastik dhe sifdues.