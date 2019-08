Burri që humbi kujtesën dashuron përsëri gruan e tij

Demenca është një kategori e gjerë e sëmundjeve të trurit që shkaktojnë një rënie afatgjatë dhe shpesh graduale të aftësisë për të menduar dhe mbajtur mend.

Efektet janë mjaft të mëdha për të ndikuar në jetën e përditshme të një personi dhe shkakton shumë hidhërim tek njerëzit e afërt të të sëmurit, pasi ata shikojnë të dashurin e tyre gradualisht të humbasë memorien dhe gradualisht të mos kujtojë asnjë dhe asgjë nga jeta e deri atëhershme.Burri i dashur i Anne Duncan Bill ka jetuar në harresë për 9 vitet e fundit dhe e ka harruar plotësisht gruan e tij.

Por së fundmi gruaja e tij prej 12 vitesh ka marrë dhuratën më të bukur të jetës së saj pasi burri i saj ka rënë përsëri në dashuri me të dhe janë rimartuar edhe pse ai mendonte se ishte një grua që sapo e njohu sepse nuk e kujtonte më as jetën e dikurshme as gruan e tij.