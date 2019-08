Aksidenti në Elbasan/ Turisti izraelit poshtë makinës, qytetarët vrapojnë ta…

Dy makina dhe një motor janë përfshirë në një aksident në Elbasan.

Një mjet tip “Toyota” me drejtues shtetasin me iniciale F. P., është përplasur me mjetin tip “Audi”, me drejtues shtetasin me iniciale B.U., të dy banues në Elbasan.

Në përplasje është përfshirë dhe motoçikleta tip “Honda” që drejtohej nga shtetasi izraelit me iniciale N.S.

Si pasojë e aksidentit u plagosën drejtuesi i motorit dhe pasagjerja izraelite me iniciale M.N.

Dy turistët fillimisht u dërguan në spitalin e Elbasanit dhe më pas u transportuan drejt spitalit të Traumës, në gjendje të rëndë shëndetësore.