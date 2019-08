4 këshilla shëndetësore të çuditshme, por të vërteta

Shumë metoda për të përmirësuar shëndetin tuaj janë mjaft të thjeshta: të humbni peshë, hani më shumë për të rritur energjinë tuaj, bëni më shumë gjumë, për të parandaluar dehidratim, pini më shumë ujë. 5 këshillat e mëposhtme vërtetë funksionojnë, mirëpo janë të çuditshme për të qenë të besueshme pa i provuar:

1-Për dhëmbë më të shëndetshëm, mos i lani menjëherë pas ngrënies

Mos i pastroni dhëmbët menjëherë pas ngrënies dhe pijes, veçanërisht nëse ushqimi ka qenë acidik.

2-Kur jeni të lodhur, shmangni pijet energjetike

Pijet energjetike përmbajnë pesë herë më tepër kofeinë sesa kafeja, si dhe vijnë me efekte anësore të pakëndshme si: nervozizmi, rrahja e shpejtë e zemrës, iritimin etj.

3-Kur jeni të fryrë, pini më tepër ujë

Kur ndjeheni të fryrë, pirja e ujit do ju duket se vetëm do e përkeqësojë gjendjen mirëpo shpesh edhe mund të ndihmojë. Nëse jeni në dietë të lartë me fibra atëherë trupit tuaj i duhet më tepër ujë që të funksionojë në mënyrë më efikase.

4-Shkruani shënimet me dorë

Të shkruani shënimet me tastierë ju bën të shkruani më shpejtë dhe më shumë, mirëpo nëse e bëni këtë gjë me dorë do të mbani mend ato që keni shkruar.