Testimi i infermjerëve, shpallet lista me 1747 aplikantët e parë në rradhë

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë rezultatet paraprake të verifikimit të kandidatëve që kanë aplikuar në portalin “Infermierë për Shqipërinë”, që do të marrin pjesë në konkursin për profesionistë të shkencave mjekësore teknike, për t’u punësuar në institucionet shëndetësore publike.

Sipas rezultateve paraprake, në fazën e dytë janë kualifikuar 1747 profesionistë të shkencave mjekësore teknike, 1238 prej të cilëve janë infermierë

Kandidatët kanë të drejtë ankimimi brenda tre ditëve për vlerësimin ose moskualifikimin, para se të dalë lista përfundimtare e kandidatëve që kualifikohen për fazën e dytë të konkurimit.

Ndryshe nga konkurset e mëparëshme, testimi do të jetë i informatizuar dhe do të kryhet në godinën e Qendrës së Shërbimeve Arsimore me adresë: Bulevardi “Zhan D’Ark”, Nr. 23, Tiranë (ish-ATSH).

Ditën e testimit, kandidati duhet të jetë i pajisur me:

– Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë, dokumenti origjinal);

– Kopje të Kartës ID ose Pasaportës;

– Faturen me pagesen e tarifës për QSHA-ne.

Profesionistët e shkencave mjekësore teknike nuk do të paguajnë tarifën e plotë, por tarifën e reduktuar sipas marrëveshjes së firmosur ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore “Për ofrimin e shërbimit të digjitalizuar të kandidatëve për tu punësuar si infermier në institucionet shëndetësore publike”.

Testimi do të zhvillohet në Shtator dhe kalendari për testimin e informatizuar do të publikohet në faqen e Qendrës së Shërbimeve Arsimore si dhe në portalin “Infermierë për Shqipërinë”.