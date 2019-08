Një milion e 200 mijë euro drogë në makinë, arrestohet 29-vjeçari shqiptar

Makina po kalonte nga dalja në autostradën Bologna-Fiera, kur një patrullë e Financave vendosi të ndalojë shoferin për një kontroll.

Por ai, në vend që të ndalonte, u përshpejtua dhe iku. Kështu filloi ndjekja që çoi në kapjen e 208 kilogramëve marihuanë të fshehur në mjet.

Një sasi mjaft e madhe e cila nëse do të shite me pakicë në treg, do të kapte vlerën e një milion e 200 mijë euro.

Drejtuesi i mjetit u arrestua dhe ai është një shqiptar 29-vjeçar me inicialet N.R.. U mor pas një ndjekje që zgjati disa kilometra.