Braho fyen kryetaren AIDSS, deputeti: Komunist i ndyrë!

Deputeti i Ballit Kombëtar, Adriatik Alimadhi ka publikuar një mesazh për të cilin pretendon se Spartak Braho e ka thënë për kryetaren e Autoritetit të Informimit mbi Dokumentat e ish- Sigurimit te Shtetit.

Sipas Alimadhit, Braho ka thënë për Genta Sulën “Kjo është plehrë”, ndërsa nuk i ka kursyer kritikat dhe fyerjet ndaj deputetit socialist, duke e quajtur “komunisst të ndyrë”, “rracë e poshtër”, “shpirtzi” dhe “gojë prishur”.

Reagimi i plotë:

Ne nje ftese qe Autoriteti i Informimit mbi Dokumentat e ish- Sigurimit te Shtetit nga kryetarja zonja Genta Sula, per antaret e Komisionit te Ligjeve dhe Administrates Publike dhe te Drejtave te Njeriut per te marre pjese ne ceremonine e dekorimit te familjes Petrela nga Presidenti i Republikes, shikoni fjalorin e deputetit spartak braho per Genta Sula:

kjo eshte plehre.

Ç’eshte ky more, komunist i ndyre? Goje prishur, qe i bene njerezit e administrates plehra, ç’eshte ky? Ka bote njerezore ky more? Ky eshte shpirtzi. Si mundet te jete anetar i Komisionit te Ligjeve, Administrates Publike dhe te Drejtave te Njeriut, si mundet te jete deputet? Ky nuk eshte njerezor. Çfare behet keshtu dhe ne te mendojme sot ne vitin 2019 se shoqeria shqiptare te eci drejte pajtimit kombetar.

Mallkuar qofshi, rrace e poshter.