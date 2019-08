Vrasja e Santiago Malkos, dalin pamjet nga vendi ku autorët dogjën makinën (VIDEO)

Në orët e vona të mbrëmjes së kaluar u ekzekutua në mënyrë mafioze në makinë e tij teksa ishte në lëvizje, ish-oficeri I policisë, Sntiago Malko, 26-vjeç.

Burime bëjnë më dije se në vendin e ngjarjes janë gjetur mbi 10 gëzhoja. Ndëkohë që policia ka shoqëruar edhe 10 persona që mund të kenë lidhje me ngjarjen.

Burime nga policia thonë se për ekzekutimin e Malkos, janë përdorur dy automjete, të llojit Mercedes Benz, një prej tyre është gjetur e djegur në fshatin Ferraj të Tiranës, pranë zonës së Shish Tufinës.

Pamjet e mëposhtme i përkasin pikërisht mjetit në fjalë.

Grupi hetimor ka ngritur pistat e para të hetimit dhe ka shpallur deri më tani si të dyshuar personin D. A., i cili rezulton me precedentë penalë në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje.

Ndërkohë, brenda mejtit tip “Mercedes” i cili u gjet i djegur në fshatin Ferraj, është gjetur edhe një armë, e cila dyshohet se është përdorur nga autorët për vrasjen e të riut.

Santiago Malko, ish-punonjës policie u vra brenda mjetit të tij tip BMWX5, mbrëmjen e 27 Gushtit 2019 rreth orës 22:20. Bëhet e ditur se 26-vjeçari ka qenë në lëvizje me mjetin e tij, teksa është qëlluar me kallashnikov, e më pas ka humbur kontrollin e mjetit duke u përplasur me një mur anës rrugës.

Paraprakisht, thuhet se ai ka njohje me një grup kriminal në Tiranë, ndërsa në vitin 2016 është përfshirë në një konflikt me dy vëllezër.