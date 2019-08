Vrasja e Santiago Malkos, Berisha: Shoqërohej me Saimir Tahirin

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet “Facebook” ka publikuar denoncimin e policit dixhital në lidhje me vrasjen e ndodhur mbrëmjen e kaluar të ish-punonjësit të policisë, Santiago Malko.

Berisha, duke iu referuar policit dixhital shkruan se Santiago Malko ndiqej për vrasje e plagosje, por dosjet e tij mbylleshin, dhe nënvizon se Malko së fundmi shoqërohej me Saimir Tahirin.

Statusi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha

Polici dixhital jep te dhena tronditese per Santiago Malkon, i cili u ekzektua e mbreme ne Tirane.

Ai ndiqej per vrasje dhe plagosje por dosjet e tij mbylleshin.

Se fundi shoqerohej me Saimir Trafikun.

Lexoni denoncimin e tij. sb

Lexoni mesazhin e tij

Pershendetje dr jam punojnes i policise desha te informoj per personin qe u egzekutua mbreme ne Tirane .Ai eshte Santjago Shefqe Malko.Muajin e fundit ishte pare ne shoqerin e Sajmir Tahirit

Santjago eshte datelindjes 02.02.1993 banues ne Tiranë

Sipas Informacioneve rezylton se me date 31.12.2018 Sht.Santjago Malko shpallet ne kerkim me kartele ”Roze”, pasi ne proçedim penal nr 5113, viti 2018 autor i dyshuar i Vepres Penale ”Vrasje me paramendim ” & ”Prodhim dhe mbajtje pa leje te armeve luftarake ”, e parashikuar nga neni 78-25,278 te Kodit Penal.E ndjek seksioni i Per Krimet ndaj Jetes Tirane. I eshte anulluar kerkimi me date 05.04.2019.ME DATE 22.10.2010 RRETH ORES 14:25 U MUAR NJOFTIM NGA SALLA OPERATIVE SE NE RRUGEN ‘VIOLETA MANUSHI’, TEK KODRA E PRIFTIT NDODHEJ NJE SHTETAS QE KERKON NDIHME. MENJEHERE KALUAM NE ADRESEN E DHENE DHE ATY MOREM KONTAKT ME SHTETASIN SANTJAGO MALKO DHE MOTREN E TIJ DJANA MAHMUTI, TE CILET PRETENDONIN SE FATURUESI I ENERGJISE ELEKTRIKE KISHTE HYRE NE BANESE DHE DUKE PERFITUAR NGA MUNGESA E FAMILJAREVE, KISHTE TENTUAR TE PERDHUNONTE VAJZEN E SAJ EDISA EVZI MAHMUTI, E VITLINDJES 1998. NGA ANA JONE U BE SHOQERIMI NE KOMISARIAT I FATURISTIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE , SHTETASIT BAJRAM DEMIRI PER VEPRIME TE METEJSHME PROCEDURIALE. GJATE SHOQERIMIT NUK PATI PROBLEM.

ME DATE 14.04.2016, NE OREN 22.00, U ARRESTUA NE FLAGRANCE SHTETASI ‘’SANTJAGO MALKO’’ SEPSE NE OREN 11.00, NE RRUGEN ‘’MUSLYM SHYRI’’ GJATE NJE KONFLIKTI KA GODITUR ME NJE ARME TIP PISTOLETE (NUK KA NUMER DHE AS TIP ARME) DUKE E PERDORUR SI SEND PER TA GODITUR POR PA E SHKREPUR, SHTETASIN ‘’EDMOND NAIM LASHI’’ U SEKUESTRUA NE CILESINE E PROVES MATERJALE NJE ARME PISTOLETE DHE KATER FISHEK.