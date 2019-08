Taksa e rrugës së Kombit, reagon koncensionari: Nuk ka pagesë shtesë

Nga 1 shtatori i këtij viti u përfol se do të hyjë në fuqi edhe një taksë në “Rrugën e Kombit”, që lidh Kosovën me Shqipërisë.

Përveç taksës së vendosur prej kohësh, përdoruesve të Rrugës së Kombit do t’iu duhet të përballen me një tjetër përvojë, dhe është fjala për mjetet e tonazhit të rëndë të cilët u tha se do të paguanin extra nëse kapërcenin peshën e përcaktuar.

Por sipas koncensionarit të rrugës thuhet se nuk do të ketë asnjë pagesë shtesë.

“Nuk ka pagesë ose tarifë shtesë për asnjë kategori. Qytetaret do të paguajnë tarifat njësoj. Peshorja për automjetet e tonazhit të rëndë do të ketë qëllim kryesor monitorimin dhe mbrojtjen e elementeve të rrugës”, thuhet në reagimin e koncensionarit të Rrugës së Kombit.