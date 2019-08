Haradinaj thumbon nga Prizreni: Më thanë se e kanë vendosur të mëdhenjtë ndarjen

“Kur e kam marrë detyrën e qeverisë, mu ka shkru se ski çka bën se po ndahet po copëtohet Kosova, më kanë thënë se më vjen keq po sun e ndalë, kanë vendos të mdhajtë, janë ata, kam punu intensivisht s’ndodhë ajo, s’ka me u nda Kosova.

Prej faktorit vendor e kam pas rolin më të vështirë të mundshëm me ndalë ndarjen, ka jemi na barra ma e madhe më ka rënë mu”. Këto ishin fjalët e kryeministrit në detyrë të Kosovës , Ramush Haradinaj, gjatë një takimi elektroal në Mitrovicë.

Ai më tej viojoi, ndonëse pa përmendur emra duke i quajtur ata të gjithë ata që kanë diskutuar për territoret folklorista që kanë punuar në shërbim të ndarjes.

“Keni këtu folklorista ç’kas keni, që dalin e flasin e bëjnë Pazar, po aty ku bëhen punët e mëdha s’janë kanë ata, kanë prit kur të ndahen me dal me fol, në fakt i keni pas në shërbim të ndarjes”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka folur edhe për Trepçën dhe planin dhe vizionin e tij ndaj saj, si një nga krahinat më të ndezura të konfliktit me serbët për shkak edhe të pasurisë së pamsë që ka zona veriore e Kosovës.

Kryeministri në detyrë “Muj me ju konfirmu që Trepça është punë e kryme, në atë se e kujt është, po tash çka na del përpara është një plan biznesi se qysh me e zhvillu, çka ndodhë e kujt është Trepça është zgjedhë, pahiri i ka ndodhë me u zgjedhë kjo nën qeverisjen time. Tash kërkohet një plan biznesi, nëse kemi ditë me ardhë deri te ky moment, bashkë mundemi edhe me nisë zhvillimin e Trepcës”, është shprehur Haradinaj.