Detaji që “e fundosi” gjatë kontrollit, kapet shqiptari me 7 doza kokaine

Një 23- vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e Policisë italiane në Brescia me 7 doza kokainë.

Gjatë një kontrolli rutinë, policia ndaloi makinën e shqiptarit.

Gjatë dorëzimit të dokumentave dhe marrjes në pyetje policët vunë re se shoferi ishte i heshtur dhe nuk fliste por mundohej të bënte shenja ose gjeste.

Edhe pse shqiptari ishte i rregullt, me pasaportë biometrike policët italianë vendosën ta shoqërojnë në komisariat.

Pas një farë kohe shqiptari vendosi të hapë gojën duke nxjerrë 7 dozat e kokainës. Ai shpresonte se do të haste vetëm një kontroll të shpejtë dhe futi dozat e kokainës në gojë. Më pas shqiptari deklaroi se me dozat e kokainës do të shiteshin dhe me ato lekë do të kalonte pushimet. Me sa duket pushimet e shqiptarit në Itali përfunduan më shpejt se ç’kishte menduar pasi Gjykata e Brescias vendosi 8 muaj burg për të.