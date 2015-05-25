LEXO PA REKLAMA!

Vuçiç: Shqipëria, një popull në zgjerim, duhet të kemi kujdes me ta

Lajmifundit / 25 Maj 2015, 10:41
Aktualitet

vucicKryeministri serb, Aleksandar Vuçiç, ka folur për marrëdhëniet me Shqipërinë pak para vizitës së tij në Tiranë.

Ai ka thënë se Shqipëria është një popull në zgjerim dhe për këtë arsye, Serbia duhet të ketë marrëdhënie të mira.

“Shqipëria dhe shqiptarët janë një ‘popull në zgjerim’ dhe ne duhet të kemi kujdes me ta, të kemi marrëdhënie të mira”, ka thënë ai për B92.

Vuçiç i është rikthyer ndërkohë edhe incidentit të ndodhur në ndeshjen Serbi-Shqipëri.

“Ne e dimë dhe autoritetet e dinë se çfarë ndodhi, ishte pa dyshim e organizuar politikisht. Të dy, Edi Rama dhe unë, e dimë kush e bëri”, tha ai.

