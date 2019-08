Zbardhet dëshmia e pengamarrësit të 31-vjeçarit: Më thanë do merrja para për tezen

Gjykata për Krime të Rënda ka caktuar masëm e sigurisë “arrest me burg” për Leandro Panën i arrestuar një ditë më parë në kuadër të operacionit “Korinthos”.

Gjatë dëshmisë së tij në gjykatë, Pana ka deklaruar se në lidhje me takimin me vëllain e pengut, prej të cilit priste të merrte para (10 mijë euro) në këmbim të lirimit të 31-vjeçarit Terrollari.

I arrestuari për pengmarrjen e Jetmir Terrollarit në Greqi, rrëfeu se do të takohej me personin në fjalë në Uzinën e Traktorëve në Tiranë dhe se paratë që do të merrte i kishte për tezen e tij.

‘’E kishim lënë të takoheshim te ish-Uzina e Traktorëve në Shkozë. Më ka marrë tezja nga Greqia dhe më dha një numër telefoni. Personi që do të takoja, do të më jepte para për tezen. Takimi i parë me këtë person nuk u realizua. Ditën tjetër e lamë të takoheshim te QSUT-ja, por ai nuk e hapi telefonin. Në datë 25 jam nisur në Lezhë për një dasëm, por u arrestova nga policia ‘’, tregoi në seancën e sotme gjyqësore Leandro Pana, ku mori masën ‘’arrest me burg’’.

Në këtë operacion janë arrestuar 5 shtetas të dyshuar si autorë të pengmarrjes së një shtetasi, 4 të tjerët janë arrestuar në Greqi. Në Korinthos të Greqisë, këta persona për motive të dobëta kishin marrë peng një shtetas nga Tirana, Jetmir Terollari, dhe i kërkonin 10.000 euro për ta lënë të lirë.

Këta persona akuzohen për veprat penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë” dhe “Heqja e paligjshme e lirisë“ e kryer në bashkëpunim.