Quajti komentuesin “Down”, reagon Murrizi: Mos i lexoni kurrë postimet e mia!

Ditën e djeshme deputeti Myslym Murrizi, aktualisht nënkryetar parlamenti, në një status në rrjetet sociale ku po komentonte mbi aktualitetin politik në vend dhe akuzat ndaj ministres së Drejtësisë Etilda Gjonajt, ka reaplikuar me ndjekësit e tij ndërsa njërit prej tyre e ka quajtur “Down”.

Ndërkohë për shkak të ndjeshmërisë dhe revoltës që ka nxitur ky etiketim diskriminues, Murrizi ka reaguar duke shpërndarë edhe një video ku politikanë të ndryshëm përdorin fjalor jo etik, ndërsa përkrah ka dhënë një qëndrim ironik ndaj reagimeve të shumta.

Murrizi ndër të tjera shprehet që le të mos i lexojmë mesazhet e tij, ndërsa shton se duhet të dëgjojmë ata që flasin prej 25 vitesh.

Reagimi i plotë:

Kerkoj ndjese te gjithe kapaciteteve te shkalles siperore mendore, qe nuk jam ne nivelin qe ata kerkojne

Te gjitheve pa perjashtim qe jane ndjere te bezdisur, merzitur, fyer, ofenduar dhe te denigruar nga ndonje pergjigje e imja ne fb tek komentet e mendjeve elitare qe une nuk i arrij dot

Ndjese te veçante i kerkoj Gences nga Londra,Emanuelit nga Kryevidhi, Baftjarit nga fshati Guri i Gomares ,Enverit nga Stegopuli, disave me emra qensh por pa adrese, atyre me foto semafori dhe çdo kulture madhi e intelektuali qe nuk i pelqe fare fare postimet e mia.

Ndjese te thelle nga shpirti o mendje elitare, o gjeni mendore e individe superior ne intelekt, moral e njerzillek.

Po une jo se nuk dua te jem njelloj si JU, por ja qe nuk ju u arrij dot, dhe gati sa nuk me plas zemra, por çfare te bej??????

Meqense une nuk jam i sojit Tuaj, nuk kam as kulturen Tuaj e as mendjen fenomenale Tuajen, dhe nuk arrij dot kurre ne rangun Tuaj, duke ju kerkuar falje pa fund, do te ju lutem SHUME, te me pranonit nje kerkese te VOGEL

BRENDA MUNDESIVE, MOS LEXONI KURRE POSTIMET E MIA NE FB

MOS DEGJONI KURRE KUR FLAS UNE NE PARLAMENT APO ME NDONJE TV

DEGJONI VETEM 9 MINUTA E 54 SEKONDA KETA QE JU KENAQIN PREJ 25 VITESH, DHE BESOJ QE DO GJENI VETEN

Bile po i bej nje kerkese edhe Z Zyke te FB qe te caktoj dike nga keta elitaret qe ti heqi postimet e mija se ju prish “ ARISTOKRACINE” Tuaj te arritur prej qindra vitesh e dhjetera breza si familje me tradita aristokrate-koperativiste-intelektuale nga fshati yne socialist, ose nga qytetet e fabrikave e kantjereve gjigande qe i kishte zili gjithe bota

Ju lutem shume, po shume fare ama, qe pasi te degjoni keta BURRA SHTETI, mos me mbani me inat se une nuk arrij dot kurre ne pjacen Tuaj

Edhe njehere po kerkoj ndjese, po po shume ndjese bile

Ishalla jam brenda afatit qe me kishit caktuar per tu kerkuar ndjese, ju si gykate supreme per çdo individ medioker si puna ime

Ahh te keqen, mos i lexoni me postimet e mia, por vetem jepni like, mbroni dhe mbeshtetni me komente keta burra qe ju kane dhene gjithçka qe keni deshiruar prej 29 vitesh

Ju falenderoj shume dhe do jua dija shume per ndere ,nese do me falnit qe nuk jam aq i zgjuar sa Ju