Mbyllja e emisionit të Adi Krastës, Rudina Hajdari jep mesazhin e fortë

Deputetja e pavarur, Rudina Hajdari, ka reaguar pas lajmit se Adi Krasta nuk do rinisë emisionin në shtator.

Në një reagim në mediat sociale, Hajdari shkruan se gazetari është një nga zërat që çdo fjalë i del nga shpirti.

“Adi Krasta! Vërtet një nga zërat që çdo fjalë i del nga shpirti. Intervista me të është një përballje me vetveten dhe me realitetin. Askush nuk mund ta pengojë orgjinalitetin e tij dhe jam e sigurt që në çdo gjë që ai i përkushtohet, e kthen në një projekt të veçantë. #FreeMedia”, shkruan Hajdari.