LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Është si FBI”/ Ambasada amerikane nxjerr VIDEO: Ja si BKH do hetojë korrupsionin në nivelet më të larta

Lajmifundit / 27 Gusht 2019, 08:40
Aktualitet

Pas shpjegimeve për SPAK-un, kërë herë ambasada amerikane në Tiranë ka publikuar një tjetër video ilustruese.

Selia diplomatike përmes videos shpjegon organin tjetër të drejtësisë, Byronë e Hetimit.

Ambasada shkruan mes të tjerash se Buroja Kombëtare e Hetimit është njësia hetimore e SPAK dhe se është e ngjashme me FBI-në amerikane.

"Në shumë mënyra BKH është e ngjashme me FBI-në amerikane, e cila heton krime të nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara", thekson ambasada.

"Në videon e kaluar, mësuat mbi Strukturën e Posaçme Anti-Korrupsion dhe Anti-Krim i Organizuar (SPAK). Këtë javë do të flasim për Byronë Kombëtare të Hetimit, ose shkurt BKH. Çfarë është BKH? Përse është e rëndësishme BKH? Shikoni këtë video për të mësuar se si BKH dhe Prokurorët e Posaçëm do të jenë në gjendje të hetojnë korrupsionin në nivelet më të larta', shkruhet në përshkrimin e videos.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion