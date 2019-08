DETAJET/ Ndërroi jetë në spital, 7-vjeçarja nga Podujave mbytet në Durrës

Disa minuta më parë, raportoi për mbytjen e një fëmijë në ujërat e plazhit të Durrësit I cili ka ndërruar jetë me të mbërritur në spital.

Në një njoftim zyrtar, Policia bën me dije se bëhet fjalë për një vajzë 7-vjeçare me inicialet E.H, e cila kishte ardhur për të pushuar me prindërit e saj nga Podujeva.

Ngjarja ka ndodhur në zonën e njohur si plazhi “Pista Iliria”, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes

Informacion paraprak

Më datë 27.08.209, rreth orës 13:40, ka ardhur për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Durrës e mitura E.H., 7 vjeçe, banuese në Podujevë, e cila ka rrezikuar të mbytej në det. Shtetësia E.H fatkeqësisht ka ndërruar jetë në spital.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.