Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të zhvillojë një takim me zonjën Katja Leikert, nënkryetare e Grupit Parlamentar CDU/CSU për Europën. Takimi do të mbahet në orën 10:30 në selinë e PD-së dhe ka në fokus, krizën politike në Shqipëri.

Pas takimit, burimet zyrtare nga PD njoftuan se Basha do të janë një deklaratë për mediat.