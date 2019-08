Robert Berisha konfirmon ndarjen me Nora Istrefin: Nuk jemi bashkë, por…

Robert Berisha ka konfirmuar ndarjen nga bashkëshortja Nora Istrefi.

Me një postim në Instagram, Berisha sqaron se ata janë ndarë me mirëkuptim, ndërsa e falënderon këngëtaren Istrefi për “të gjitha kujtime e bukura që nga 2006”.

Ai e falënderon ish-partneren e tij që i solli në jetë vajzën e tyre, Renee, ndërsa shton se i ka borxhë gjithë jetën.

“Unë edhe Nora nuk jemi mo bashk, por tan jetën do jemi babi dhe mami i Renees loqkës tonë dhe shokë të mire deri ne vdekje. Nese nuk ka mo dashni mes nje çiftit, nuk dmth me bo armik e mja kthy shpinën.

Bonuni pozitiv e keshni sa ma shum edhe respektojeni edhe qato qe sju don te miren se sen sbohet. Permes kti postimit Nora Istrefin e falenderoj shum qe ma ka pru ne jetê nje fëmi si Renee edhe shum kujtime te bukra prej 2006. Noriq, t’kom borxh tan jetën. I ëish you all the best,”-shkroi ai.