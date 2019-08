Rama citon aktorin Marin Orhanasi: Duhet teatër i ri dhe dinjitoz

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “Facebook” ka cituar aktorin e mirënjohur Marin Orhanasi në lidhje me çështjen e Teatrit Kombëtar.

Në postimin e tij, Rama citon Orhanasin, i cili thotë se duhet një teatër i ri dhe dinjitoz. Marin Orhanasi shprehet se e njeh mirë teatrin e vjetër dhe se fatkeqësisht godina e vjetër është në kushte tepër të këqija, prandaj duhet një ri, që të mund të ndihen më së miri aktorët dhe publiku.

Postimi i Edi Ramës:

Marin Orhanasi është një nga aktorët më të talentuar të brezit të ri që i madh e i vogël sot e njeh dhe e duartroket me entuziazëm. Ai ka performuar mbi 30 premiera në Teatër e siç e shpreh dhe vetë, nuk ka lënë gozhdë e hekur pa shtrembëruar aty me kokën e tij. Ai numëron të ketë dhjetë lloje akrepash në atë godinë e madje duke qeshur tregon edhe për gjarpërinjtë që ishin mësuar t’ju kthenin përgjigje kur ai bashkë me Luftar Pajën u fishkëllenin🙈. Ja si e argumenton Marini nevojën për një Teatër të ri Kombëtar në vend të gërmadhës ekzistuese👇

MARIN ORHANASI:

Shyqyr o Zot që nuk ka rënë ende ai teatër e faleminderit që rezistoi deri tani. Por për mua duhet teatër i ri dhe dinjitoz. Se kush e bën nuk është kompetenca ime dhe nuk mendoj se artisti duhet të merret me këtë. Pse të mos e lë edhe unë emrin në një teatër të ri e modern? Ai teatër legjendar që është i tillë nuk u bë nga ndërtesa, është bërë nga emrat e aktorëve. Unë nisem nga logjika që do të jetë një sallë dinjitoze dhe që duhet një teatër i ri, kjo është e sigurt. Duhet të kuptoni, heronj nuk janë vetëm aktorët, janë edhe spektatorët, sepse ajo sallë as nuk ngrohet dot e as nuk ftohet dot. Ja pse sezoni i shfaqjeve është me ndërprerje, që nuk duhet të jetë kështu.

unë si Marin dua një të ri, sepse e di si është i vjetri dhe i njoh kushtet mjerane të tija.