Pas ndarjes, Bleona Qereti ka dy fjalë për Robertin dhe Norën

Mbrëmjen e kaluar Robert Berisha pranoi publikisht ndarjen nga Nora Istrefi.

Lajmin e bëri të ditur nëpërmjet një postimi prekës në Instagram, ku tregonte se pavarësisht gjithçkaje ata janë miq të mirë deri në vdekje dhe Norës i ka borxh jetën.

“Portale të nderuara dhe ju fansa! Ju kam premtuar që keni për ta marr vesh prej meje e skeni nevojë të lodheni e me kliku në çdo titull që e bëjnë portalet. Eshte punë e tyre dhe mjeshtri e gazetareve qe dinë me nxjerr ashtu titujsh..Unë edhe Nora nuk jemi më bashke, por gjithë jetën do jemi babi dhe mami i Renees, loqkës tonë..dhe shokë të mire deri ne vdekje. Nëse nuk ka më dashni mes një çifti, nuk dmth të bëhesh armik e t’ja kthesh shpinën. Bëhuni pozitiv e qeshni sa më shumë edhe respektojeni edhe atë qe s’ju do të mirën se sen sbohet. Përmes këtij postimit @noraistref e falenderoj shumë që ma ka pru në jetë një fëmijë si Renee…edhe shumë kujtime të bukura prej 2006..Noriq -Tkom borxh tan jetën. I wish you all the best”, shkruante ai.

Postimi i këngëtarit është shoqëruar me mijëra komente dhe mes tyre ka edhe nga personazhe të njohur të ekranit.

Një prej tyre është edhe këngëtarja Bleona Qereti, e cila i bashkohet dhimbjes së tyre.

“Fat të mirë për të dy. Ndryshe nga njerëzit e tjerë unë ndjej dhimbjen tuaj dhe atë që po kaloni. Do ta kapërceni këtë. Ju dua të dyve”, ka shkruar Bleona.

Kujtojmë se edhe Bleona Qereti është përballur me një situatë të ngjashme, pas ndarjes nga bashkëshorti i saj Gani Bardha.