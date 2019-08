Kërkuan 10 mijë euro për kokën e 31-vjeçarit, zbardhen detajet nga ngjarja mes shqiptarëve në Greqi

Zbardhen te tjera detaje nga pengmarrja e nje te riu nga Tirana ne Greqi disa dite me pare. Policia shqiptare ka marrë një kallëzim nga i vëllai i Jetmir Terrollarit, i cili për gati 5 ditë është mbajtur peng.

31-vjeçari Terrollari, sipas mediave greke, ka udhëtuar drejt vendin fqinj me ftesë të së dashurës së tij dhe u rrëmbye në një stacion autobusi. Ajo i kishte gjetur një punë dhe do të qëndronin bashkë atje. Vajza është arrestuar, shkruan Klan, sëbashku me tre persona të tjerë, edhe ata shqiptarë, të cilët e mbajtën të izoluar të riun.

Si u mor peng i riu nga Tirana në Greqi, mes të arrestuarve një femër, informacioni erdhi nga…(pamjet)

Policia e Shtetit zbardhi sot ngjarjen që raportuan të shtunën mediat greke, ku një person ishte marrë peng nga bashkëkombasit e tij dhe i kërkoheshin 10 mijë euro. Policia shqiptare thotë se për këtë pengmarrje sinializimi ishte në Tiranë.

“Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Rënda ndaj Jetës dhe Pronës në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë morën informacion se në një fshat të Korinthos, Greqi, disa shtetas shqiptarë për motive të dobëta kishin marrë peng një shtetas nga Tirana dhe i kërkonin 10.000 euro për ta lënë të lirë.

Pas një hetimi disaditor duke përdorur metodat speciale të hetimit, Sektori i Krimeve të Rënda ndaj Jetës dhe Pronës në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë dhe Policinë greke, me ndërmjetësimin e Interpol Tirana, finalizoi me sukses operacionin policor ndërkombëtar “Korinthos”.

Policia e Tiranës, falë informacionit të grumbulluar për vendndodhjen e saktë të autorëve dhe vendit ku mbahej peng shtetasi J.T., i ka dhënë nëpërmjet Interpol Tirana, Policisë greke informacion të saktë në kohë reale mbi vendndodhjen (adresën e banimit) të personit të marrë peng dhe pengmarrësve.

Policia greke mbi bazën e informacioneve të marra nga Policia e Shtetit bëri të mundur arrestimin në flagrancë të shtetasve:\

Xh.N., 49 vjeç, banues në Tiranë.

H.M., 35 vjeçe, banuese në Tiranë.

B.M., 41 vjeç, banues në Tiranë.

M.M., 19 vjeç, banues në Tiranë.

Gjithashtu, si rezultat i ndërhyrjes në kohë është bërë i mundur lirimi i pengut, shtetasi J. T., banues në Tiranë.

Po në vijim të operacionit Policia e Tiranës bëri kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit: L. P., 24 vjeç, banues në Tiranë, (bashkëpunëtor)