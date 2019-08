Jorgo Toto është ende në kërkim në Greqi

Gazetari i T.Ch nga Athina, Artur Bibe, ka hulumtuar rastin e denoncuar nga PD. Ai tha sot në lidhje direkte me edicionin e lajmeve që janë 4 persona me emrin Jorgo Toto që kërkohen nga policia.

Por sipas tij, të dhënat i afrohen shumë Agim Kajmakut, se ai është njëri prej tyre, pikërisht për ngjarjen e vitit 2003, kur është proceduar për blerje fidanësh me para false në Janinë.

Korespondenti i T.Ch tha se Kajmaku ka qënë në maj të 2019 në Greqi për të terhequr një formular që s’ka dënim atje.

Por gazetari kishte biseduar me një avokat, që i kishte bërë të ditur se pa mbaruar procesi gjyqësor në Greqi në gjithë shkallët, çdokush prezumohet i pafajshëm.

Ndërkohë, T.Ch ka mësuar se Kajmaku u ka thënë zyrtarëve të lartë të PS se nuk është ai përsoni për të cilin akuzon PD dhe se këtë do ta provojë. Ndërkohë, ende nuk ka një reagim publik as nga Qeveria, as nga PS dhe as nga vetë Kajmaku.