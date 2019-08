Ishte me kancer/ 75-vjeçari martohet por më pas i jep fund jetës

Më poshtë do shihni disa foto prekëse nga festa e një pacienti me kancer, ku ai u martua me partnerin e tij, ndërkohë që i dha lamtumirën miqve dhe dëgjoi muzikë dhe poezi para se të merrte një injeksion vdekjeprurës.

I moshuari ka vendosur vetë që t’i japë fund jetës, bazuar në “ligjin e dinjitetit”, ku çdo person ka të drejtë të vendosë vetë për jetën e tij.

Robert Fuller, 75 vjeç, vdiq në 10 maj në banesën e tij në Seattle.

Më herët gjatë ditës, ai u martua me Reese Baxter-Fuller, duke treguar histori me miqtë e vjetër.

Fuller ishte diagnostikuar me një lloj kanceri agresiv një muaj më parë. Në vend që të kalonte ditët e tij të fundit duke bërë kimioterapi, ai vendosi t’i japë fund vuajtjeve. /dailymail/