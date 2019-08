Fansat e Norës fajësojnë Robertin për ndarjen dhe shkaku sipas tyre është më i trishtë!

Ndarja e Nora Istrefit me Robert Berishën nuk është pritur aspak mirë nga fansat e këngëtares.

Mbrëmë, këngëtari bëri postimin e bujshëm në Instagram ku njoftonte vendimin e rëndësishëm që kishte marrë me bashkëshorten e tij, për t’i dhënë fund rrugëtimit të tyre të përbashkët.

Ai shprehej se ndarja nuk e pengon atë që të jetë shok me Norën, nënën e vajzës së tij, të cilës thotë se “i ka borxh gjithë jetën”.

Por ky vendim i çiftit nuk është pritur mirë nga fansat e Norës, të cilët kanë nisur me komente fyese për Robertin në njërin nga postimet e saj!

“Atë burrin tënd e ka lënë mendja!”, shkruan një komentues.

“Këta u bë kohë që janë ndarë.. Këta në komente e bënë namin.. Gjithsesi ke shpëtuar o Norë”, vijon një tjetër.

“Me vjen keq për ndarjen po hajt se prap ti ma e bukur je. S’është fundi i botës”.

“Ti dhe @robertberishaofficial Jeni ndarë?? Pse ndodhi kjo, ju shkoni shumë me njëri-tjetrin, të gjitha portalet shkruajnë për ju ,SHOK SHOK SHOK”.