Denoncimi i Berishës, ja cfarë ndodhi me djemtë e Spartak Brahos në Durrës

Policia ka sqaruar incidentin e ndodhur me djemte e Spartak Brahos ne Durres javet e fundit. Ngjarja u denoncua edhe nga ish kryeministri Sali Berisha.

Denoncimi i Berishes:

“Atentat ndaj djalit te Spartak Brahos. Policia fsheh ngjarjen!Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sbpershendetje zoti berisha Ne darken e dt 18 gusht ne durres ka deshtuar tentativa per vrasjen e djalit te spartak brahos arbrit. 2 persona me kallash qe e prisnin tek hyrja e pallatit. policia blindoi zonen por atentatoret u arratisen. asnje njoftim ne lajme e as nga policia nuk u dha.

Per me teper thuhet se Spartaku me te birin kane shkuar dhe kane takuar per sqarim apo pajtim prinderit e djemve dhe aty djali i Spartakut i ka qelluar me broke uje.Pas kesaj gjithe keto dite Arber Brahon e shoqerojne nje grupe policesh para dhe mbrapa kudo qe shkon. Te lutem publikoje se policia i mbane te fshehta te gjitha keto!”-shkruan Berisha.

Ne fakt mesohet se ngjarja ka ndodhur me 18 gusht dhe gjithçka ka nisur për një vend parkimi. Ky episod është regjistruar në një lokal në afërsi të portit, ku djemtë e deputetit socialist kanë edhe një lokal në këtë zonë. Në komunikatën e policisë, një ditë pas ngjarjes theksohet se “është shpallur në kërkim një 26 vjeçar, i cili kishte kanosur me armë zjarri shtetasin K.B, 35 vjeç, banues në Durrës”. Por situata nuk ka mbaruar këtu pasi sherri ka vijuar sërish.

Përmes një reagimi të dytë, Policia e Durrësit thekson se djali i Spartak Brahos, Arbër Braho është proceduar pasi ka goditur me sende të forta si shenjë hakmarrjeje për përplasjen e një dite më parë ndaj personave në fjalë, ku njëri prej tyre ishte shpallur në kërkim nga policia për “kanosje me armë zjarri”.

Dy njoftimet e policisë:

Durrës/ Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Durrës kanë shpallur në kërkim dhe po punojnë për kapjen e shtetasit L.K., 26 vjeç, banues në Durrës pasi për motive të dobëta dyshohet se ka kanosur me armë zjarri dhe i ka thyer xhamat e 2 mjeteve shtetasit K.B., 35 vjeç, banues në Durrës.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale ” Kanosja “, ” Shkatërrimi i pronës ” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve , armëve shpërthyese dhe e municionit” parashikuar në nenet 84, 150 dhe 278 të Kodit Penal.

Durrës/Më datë 19.08.2019 filloi procedimi penal për shtetasin A.B., 38 vjeç, banues në Durrës, sepse më datë 18.08.2019, në lagjen Nr. 4 Durrës, pas një konflikti për motive të dobëta ka goditur me sende të forta shtetasit A. K., 58 vjeç, dhe L.K., 30 vjeç duke i shkaktuar dëmtime trupore. Neni 89 i K.P./balkanweb