Saimir Tahiri publikon mesazhin e Ramës

Ish-ministri i Brendshem Saimir Tahiri dhe kyeministri Edi Rama kane pasur nje ftohje ne raportin e tyre se paku publik qe nga tetori i vitit 2018. Shkak u be dosja e hapur nga prokuroria per lidhjet e Saimir Tahirit me grupin e Habilajve.

Prej kohesh Tahiri ka qene i distancuar teresisht nga deklaratat dhe aktiviteti politik aqsa hera e fundit kur beri nje deklarate politike ishte seanca kur Parlamenti i hoqi imunitetin perballe hetimit te prokurorise.

Megjithate nderkohe qe gjyqi ndaj tij vazhdon tek krimet e renda, Saimir Tahiri ka gjetur rastin te rishperndaje nje mesazh te kryeministrit Edi Rama.

Eshte pikerisht mesazhi i shperdnare ne rrjet me nje foto te Rames me te shoqen dhe djalin per te pegenjeshtruar informacionet e shperndara ne media sipas te cilave kryeministri shqiptar ishte duke pushuar ne Greqi.