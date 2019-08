Rregullat e nevojshme për të fituar nënshtetësinë zvicerane

Rregullat për të fituar nënshtetësinë zvicerane janë ashpërsuar nga 1 janari i vitit të kaluar (2018). Ka pasur raste të shumta që për arsye të ndryshme të huajve u është mohuar marrja e nënshtetësisë, duke filluar nga refuzimi për të shtrënguar duart apo njohja e mangët e gjuhës dhe integrimi i pamjaftueshëm. Albinfo.ch ju informon për kriteret që duhen përmbushur për të fituar nënshtetësinë.

Rregullat më strikte

Ata që duan të bëhen shtetas të Zvicrës po përballen me kërkesa më strikte që nga janari i vitit 2018.

Ligji i ri federal për nënshtetësinë është në mesin e një numri të ndryshimeve ligjore që kanë hyrë në fuqi vitin e kaluar. Sipas tij, vetëm imigrantët që kanë leje qëndrimi C kanë mundësinë të aplikojnë për t`u bërë shtetas zviceranë.

Kriteret më strikte janë ato që kanë të bëjnë me gjuhën: Kandidatët duhet të demonstrojnë aftësinë e tyre në njërën prej gjuhëve kombëtare në Zvicër në një test shkrimi. Para miratimit të ligjit të përmendur, nuk ka pasur konsistencë në testin e gjuhës, në veçanti në disa kantone të regjionit me gjuhë frënge që bazoheshin vetëm në aftësitë e të folurit, njofton albinfo.ch.

Ligji i ri zyrtarizon kërkesat për gjuhë, me kandidatët që duhet të demonstrojnë nivelin A2 të shkrimit dhe B1 në të folur, sipas Kornizës së përbashkët evropiane për gjuhët.

Kantonet do të mund të rrisin kriteret edhe më shumë nëse ato duan. Qeveria e kantonit të Thurgaut kishte vendosur në nëntor që aplikuesit për shtetësi të kishin nivelin B2 në të folur. Testet gjuhësore do të kryhen në shkolla të akredituara, sipas “Le Matin”, transmeton Albinfo.ch.

Kostoja për një aplikim do të jetë maksimumi prej 250 frangash.

Kandidatët që gjuhë të nënës e kanë njërën gjuhë kombëtare të Zvicrës, apo që kanë studiuar për pesë vjet në njërën nga këto gjuhë, nuk kanë nevojë të hyjnë në teste.

Një ndryshim ka ndodhur edhe në Ligjin për Mirëqenien Sociale. Deri tani aplikuesit që kishin marrë benefitet nga Mirëqenia Sociale ishin të përjashtuar nga mundësia për aplikim për shtetësi. Me të renë zgjerohet mundësia për ata që kanë marrë ndihma sociale në tri vjet para aplikimit. Bëhet përjashtim nëse këto benefite paguhen prapa në të plotë.

S’ka pasaportë zvicerane, pa shtrëngim të duarve

Një çift i huaj mysliman me vendbanim në Lozanë të Zvicrës, i cili kishte refuzuar shtrëngimin e dorës gjatë bisedimeve për natyralizim, definitivisht nuk do të pajiset me pasaportë zvicerane. Çifti mysliman aplikoi për nënshtetësinë zvicerane vitin e kaluar. Megjithatë, gjatë bisedave me komisionin e natyralizimit, nuk ka dashur të shtrëngojë duart me anëtarët e gjinisë tjetër.

Kjo ishte njëra nga arsyet përse qyteti vendosi që në gusht 2018 se çifti nuk i plotësonte kërkesat për natyralizim. Sipas udhëhehqësisë komunale, qëndrimi i dy personave e ka shkelur respektin për barazinë kushtetuese.

Refuzimi i shtrëngimit të duarve në Therwil BL, në pranverën e vitit 2016, ishte temë debati nëpër media të ndryshme.

Burri e merr nënshtetësinë, gruaja jo

Por, ka raste që të huajt, për arsye të tjera nuk kanë marrë nënshtetësinë zvicerane. Një shtetas italian, 46-vjeçar, i cili ka lindur në Zvicër, më në fund ka marrë nënshtetësinë zvicerane nga Komuna e Nyonit, pasi fillimisht i ishte refuzuar nga një komision i natyralizimit, por gruaja e tij portugeze, banore për një periudhë të gjatë në Zvicër, nuk e ka marrë. Ky rast kishte bërë bujë vitin e kaluar kur Salvatore dhe Antonia Scanio dhe tre fëmijët e tyre, të cilët kanë jetuar në Nyon për një dekadë dhe në Zvicër për më shumë kohë, u gjykuan se nuk kishin përmbushur kërkesat për nënshtetësinë zvicerane.

Ai i plotësoi kërkesat e ligjit kantonal. Por, jo edhe gruaja e tij, sipas autoriteteve. Sipas shtypit, Antonia Scanio, e cila ka jetuar në Zvicër që nga mosha 18-vjeçare, nuk u është përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me gjeografinë, historinë dhe institucionet e Zvicrës, duke përfshirë edhe pamundësinë e emërtimit të tre lumenjve, burimi i të cilëve është në Zvicër.

Pyetjet ishin të nxjerra nga një broshurë, e cila kandidatëve për shtetësi u është dhënë për t’u përgatitur për intervistën.

Salvatore ka thënë se gruaja e tij i dinte përgjigjet, por u ngatërrua për shkak të qëndrimit “sarkastik dhe përbuzës” të panelit të intervistës.

Shënimet nga intervista tregojnë se të dy, burri dhe gruaja i plotësuan kriteret vendimtare për integrimin dhe aftësitë gjuhësore.

Vetëm me C!

Me ligjin e ri vetëm imigrantët që kanë leje qëndrimi C do të kenë mundësinë të aplikojnë.

Kusht, njohja e avancuar e gjuhës

Ligji i ri zyrtarizon kërkesat për gjuhë, me kandidatët që duhet të demonstrojnë nivelin A2 të shkrimit dhe B1 në të folur./albinfo