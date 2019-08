Rama u jep lajmin e mirë qytetarëve të Lushnjes

Kryeministri Edi Rama ka dhene nje mesazh te rendesishem per qytetaret e Lushnjes ne lidhje me sherbimet spitalore qe ata do te marrin tek poliklinika e re.

Njoftimi i Rames: SE SHPEJTI… çel dyert Poliklinika e Lushnjës, e cila është pjesë e Programit Kombëtar 300 Qendra Shëndetësore Bashkëkohore😊

Patjetër që shëndetësia ka ende shumë nevoja, po kush thotë se ishte më mirë kur ishte më keq, duhet të ushtrojë më shumë kujtesën😉

80 qendra shëndetësore të reja vjet, 100 deri në fund të këtij viti dhe 120 të tjera vitin e ardhshëm, nuk janë asnjë mrekulli, por ama janë një ndryshim dita me natën, krahasuar nga gjendja e luftës prej ku u nisëm👍