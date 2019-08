Kapen në Sarandë dy shtetas rus, ja cfarë po transportonin me jahtin e tyre

Dy shtetas rus janë kapur nga Policia e Sarandës pasi me jahtin e tyre kanë transportuar 1477 litra naftë me qëllim shmangien e detyrimeve ligjore doganore.

Policia bën me dije se në pranga kanë rënë shtetasit me iniciale Sh., 47 vjeç, banues në Rusi dhe K. V., 43 vjeç, banues në Rusi.

Njoftimi i Policise:

Arrestohen në flagrancë për “Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë ose me pezullim të plotë apo të pjesshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës”, kryer në bashkëpunim, shtetasit:

Policia e Sarandës ka bërë kapjen dhe arrestimin e këtyre shtetasve rusë, pasi ditën e djeshme këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë transportuar me jahtin e tyre në det (jashtë pikës doganore Sarandë) në vendin e quajtur “Berdenesh”, 1477 litra naftë, me qëllim që t’iu shmangeshin detyrimeve ligjore doganore.