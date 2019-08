20 të rinj që u bënë milionerë para të 20-tave

Mënyra si disa persona kanë mundur të bëjnë një pasuri të pa imagjinueshme përpara se të mbushin moshën 20 vjeç mund të duket si një përplasje gishtërinjsh.

Dhe 20 prej tyre janë një rast konkret suksesi. Ka mjaftuar 1 ideja e tyre dhe gjithçka është realizuar.

1.Ashley Qualls: Themeluesja e WhateverLife.com

2. Juliath Brindak: Filloi krijimin e personazheve të skicuar në moshën 10 vjeçare dhe më pas hapi kompaninë e saj Miss O & Friends e cila tani ka një vlerë rreth 15 milionë dollarë.

3. Sean Belnik: Me vetëm 600 dollarë, Belnik filloi një dyqan e-tail në 16 vjeç, duke filluar me sende të vogla si kartat tregtare.

4. Adam Horowitz: Horowitz sfidoi veten për të bërë milionin e tij të parë në ditëlindjen e tij të 21-të. Ai është zhvilluesi i Mobile Monopoly, i cili është një tutorial për mësimin e marketingut celular.

5. Emilia Clarke: Emilia Clarke, luan sot Daenerys në Game of Thrones dhe paga e saj po rritet në mënyrë të vazhdueshme pas çdo sezoni të filmit.

6. Cameron Johnson: Në kohën kur ishte 11 vjeç, aftësia e Johnson për të krijuar karta përshëndetëse bëri që ai të fitojë mijëra dollarë dhe arriti të krijojë kështu biznesin e tij.

7. David dhe Catherine Cook: Vëlla dhe motër u pasuruan duke krijuar MyYearbook.com, i cili mbetet një lojë në sferën e mediave sociale. Fillimisht investuan 250.000 $ dhe sot kjo lojë ka një vlerë prej 100 milionë $.

8. Nick D’Aloisio: Në moshën 17 vjeç, ky sipërmarrës kishte projektuar një aplikacion me vlerë 30 milionë dollarë sipas Yahoo. Ai arriti të krijojë një aplikacion për lajmet.

9. Tyler Dikman: Deri në klasën e tetë, Dikman fitoi 15 dollarë për orë për të rregulluar kompjuterat. Aftësitë e tij kapën syrin e drejtuesve të Merrill Lynch dhe ai u angazhua nga Malcolm Taaffe në moshën 15 vjeç.

10. Fraser Doherty: Ishte vetëm 14 vjeç kur filloi të gatuante recetat e shijshme të gjyshes së tij. Biznesi i tij SuperJam po lulëzonte nga koha kur ai mbushi 16 vjeç.

11. Kapiteni Sparklez: Ky programues filloi karrierën e tij duke postuar video si në YouTube , dhe pastaj e zgjeroi në një kanal duke ofruar udhëzime të detajuara të lojërave.

12. Mark Zuckerberg: Shumë njerëz harrojnë se kur themeluesi i Facebook filloi të notonte në pasuri, ai ishte një student i ri kolegji.

13. Michael Dunlop: Ai ka braktisur shkollën e mesme pasi disa nga mësuesit i thoshin se kurrë nuk do të ishte i suksesshëm. Ai themeloi IncomeDiary.com, i cili sot krenohet me një vlerësim prej 12,000 në Alexa dhe fiton mjaftueshëm të ardhura përmes këtij biznesi.

14. Jordan Daykin: është një sipërmarrës 19-vjeçar i cili ka fituar falë rezultatit me sukses të investimeve në Den Dragons.

Sipërmarrësi i ri Jordan Daykin siguron £ 80,000 sot falë biznesit të tij.

15. John Magennis: Filloi një biznes të Ëeb design në moshën 14 vjeçare. Fillimisht ai fitoi vetëm 15 dollarë për faqe, por sot ai mund të arrijë më shumë se 30,000 dollarë për faqe dhe është i vetë mësuar.

16. Tim Sykes: Investitori i njohur dhe i ri i aksioneve përdori lekët e grumbulluara për investimin e tij të parë. Ai filloi me stoqet e qindarkave dhe ishin me vlerë më shumë se 1.5 milionë dollarë për ditëlindjen e tij të 21-të.

17. Maddie Bradshaw: E ekspozuar në Shark Tank, Bradshaw (së bashku me motrën e saj më të vogël dhe nënën) filloi duke projektuar dekorata me dollapë duke përdorur shishe sode, sepse me sa kishte parë në treg nuk kishte diçka të ngjashme.

18. Kiowa Kavovit: Sipërmarrësi më i ri në tankun e peshkaqenëve (akuarium) deri më sot, ajo ishte vetëm 6 vjeç kur filloi për herë të parë të merrej me një gjë të tillë.

19. Diane Keng: Kjo sipërmarrëse 18-vjeçare po punon për biznesin e saj të tretë, por ajo së pari goditi me shpikjen e saj MyËEBoo, e cila i ndihmon adoleshentët të menaxhojnë reputacionin e tyre në internet.

20. John Koon: Koon ishte vetëm 16 vjeç kur filloi biznesin e inaugurimit të makinave të Nju Jorkut, Extreme Performance Motorsports. Ai lidhi një marrëveshje me MTV-në për të krijuar Reality Show të ndryshëm