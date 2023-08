Turisti i huaj tmerrohet kur sheh kamionin me kashtë, alarmon policinë (VIDEO)

https://www.facebook.com/1502420603377639/videos/373874643215175/

Një turist është tmerruar kur ka parë një kamion me kashtë që kolovitej sa majtas djathtas nga pesha në një rrugë në Korçë dhe pa hezituar, ka njoftuar Policinë. Parakalimi i atij mjeti ishte shumë i rrezikshëm.

Vetë Policia e ka përshëndetur këtë akt të vizitorit të huaj dhe ka marrë masat duke e gjobitur kamionistin, por dhe duke sensibilizuar opinionin se sa i rëndësishëm është denoncimi i këtyre rasteve.

Policia njoftoi se “përditë e më shumë qytetarët shqiptarë bashkëpunojnë e besojnë tek Policia duke adresuar shqetësimet dhe paligjshmërinë. Mes tyre edhe shtetas të huaj me qëndrim të përkohshëm dhe me aktivitet në Shqipëri, apo turistë bëhen partnerë me Policinë e Shtetit.

Një qytetar i huaj, vizitor në vendin tonë pas videos së dërguar shkruan:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Dua të sinjalizoj një sjellje anormale, mjeti në kthesën e parë mund të përmbyset duke dëmtuar veten dhe përdorues të tjerë të rrugës” Ndërhyni ju lutem…”

Policia Rrugore duke e falënderuar “Qytetarin e javës” për sigurinë rrugore, po publikon masën administrative ndaj drejtuesit të mjetit kundravajtës. Posta Shqiptare ia dërgoi gjobën drejtuesit të mjetit në adresë.”